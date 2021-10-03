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زار صاحب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة في منطقة واجهة الرياض.
واطلع سموه خلال جولته في المعرض على مشاركة ضيف الشرف العراق، وشاهد ما تضمنه جناح الطفل من فعاليات نوعية، والتقى نخبة من الكتاب والمؤلفين المشاركين في أنشطة المعرض وورش عمله.
وقال سموه: "سعداء باستضافة الرياض هذا المعرض الثقافي النوعي الذي يُسهم في تعزيز مظاهر الحياة في المدينة، وإثراء تجربة السكان والزوار".
وأشار سموه إلى أن معرض الكتاب من الفعاليات التي لها دور بارز في الارتقاء بجودة الحياة، وتأتي متماشية مع مستهدفات استراتيجية الرياض، مثمنًا الجهد المبذول من قِبل وزارة الثقافة في تنظيمه وفق أعلى المعايير، ليظهر بالصورة اللائقة بمكانة العاصمة.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:40 PM
اطلع على مشاركة ضيف الشرف العراق.. وشاهد فعاليات جناح الطفل"فيصل بن عبدالعزيز" يلتقى نخبة من المؤلفين المشاركين بمعرض الرياض للكتاب
زار صاحب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة في منطقة واجهة الرياض.
واطلع سموه خلال جولته في المعرض على مشاركة ضيف الشرف العراق، وشاهد ما تضمنه جناح الطفل من فعاليات نوعية، والتقى نخبة من الكتاب والمؤلفين المشاركين في أنشطة المعرض وورش عمله.
وقال سموه: "سعداء باستضافة الرياض هذا المعرض الثقافي النوعي الذي يُسهم في تعزيز مظاهر الحياة في المدينة، وإثراء تجربة السكان والزوار".
وأشار سموه إلى أن معرض الكتاب من الفعاليات التي لها دور بارز في الارتقاء بجودة الحياة، وتأتي متماشية مع مستهدفات استراتيجية الرياض، مثمنًا الجهد المبذول من قِبل وزارة الثقافة في تنظيمه وفق أعلى المعايير، ليظهر بالصورة اللائقة بمكانة العاصمة.
، "فيصل بن عبدالعزيز" يلتقى نخبة من المؤلفين المشاركين بمعرض الرياض للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
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