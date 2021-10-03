وزير عراقي: إحياء مشروع ثقافي على نهر دجلة بالشراكة مع سعوديين

الرياض - محمد عبدالله - ‏كشف الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عن توقيع مذكرة لتدشين مشروع نشر مشترك بين السعودية والعراق، لافتًا إلى أنه بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا سيكون من السهل البدء في التنفيذ.

وأضاف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، خلال حلوله ضيفا على برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، أن الثقافة العربية سوف تستمر في التطور إذا كان هناك عمل مشترك وتواصل دائم بين المثقفين العرب.

وتابع: «تقدمت بدعوة مباشرة للمثقفين والفنانين السعوديين بأن يحضروا سريعا إلى بغداد، وزير الثقافة السعودي اقترح أن نشترك في برنامج لأحياء الشريط التراثي لبغداد على نهر دجلة».

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