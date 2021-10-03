حساب المواطن يوضح خطوات وشروط تعديل بيانات المستفيد في البرنامج

الرياض - محمد عبدالله - أعاد برنامج حساب المواطن، تجديد التذكير بمتطلبات واشتراطات وخطوات قيام المستفيدين بتعديل البيانات الشخصية الخاصة بحساباتهم في البرنامج.

وفي وقت سابق شارك البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، عدة صور معلوماتية «إنفوجراف» في عدد من التعريدات أوضح من خلالها آلية وشروط تعديل بيانات المستفيد في حساب المواطن وكذلك خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات.

تعديل بيانات المستفيد في حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن، شروط وطريقة وآلية القيام بتعديل بيانات الفرد في حساب المواطن، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى «حساب المواطن».

- ادخل تفاصيل طلب تعديل البيانات في حساب المواطن.

- انقر فوق خيار تفاصيل المدفوع لأمره.

- اختر ما تريد تغييره، مثل الدخل أو الحساب المصرفي.

- إذا اخترت حسابًا مصرفيًا، فيجب عليك إدخال رقم IBAN جديد.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر على تأكيد».

- ستصلك رسالة على هاتفك تؤكد أن التغييرات قد تم إجراؤها.

وفي هذا الإطار، أوضح برنامج حساب المواطن، كذلك خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات وذلك عن طريق الدوخل إلى الحساب الشخصي بالبرنامج، واختيار الدفعات المالية ثم النقر على الاعترافات المالية السابقة من حيث الرقم والتاريخ ونوع الاعتراض المقدم وحالة الاعتراض وسبب رفضه.

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

بيّن برنامج حساب المواطن، آلية وطريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة الـ47 للمواطنين المسجلين بالبرنامج، موضحًا كذلك رابط الاستعلام عن النتائج.

وأوضح حساب المواطن، أنه يُمكن للراغبين الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الضغط على رابط الموقع الخاص بالبرنامج (اضغط هنا).



وأوضح البرنامج، أنه للاستعلام عن نتائج الدفعة يتطلب من المستخدم إدخال مجموعة من البيانات لمراجعة كافة البيانات الخاصة بمن تم تسجيلهم مسبقًأ، وتتمثل هذه المستندات في :

- اسم المواطن المستفيد والمسجل بالبرنامج.

- رقم الهوية الخاصة بالمواطن مع الحرص أن تكون غير منتهية.

- مكان العمل والدخل الخاص بالمواطن.

- إلحاق راتب الزوجة في حال كانت تعمل.

- كتابة رقم الحساب البنكي الخاص "الآيبان" عند التسجيل.

- كتابة تفاصيل العنوان الخاصة بصاحب الطلب.

- في حالة كان الشخص عاطل عن العمل من الضروري إلحاق أوراق معتمدة تفيد بذلك.

- توضيح الحالة الصحية.

- الموافقة على كافة الشروط الموضوعة من قبل البرنامج.

تحديث حساب المواطن

وأشار البرنامج، إلى أنه يستطيع المستفيدين من حساب المواطن القيام بتحديث بياناتهم من بيانات رقم الهاتف المحمول أو التي تخص السكن إلكترونيًا.

وكشف حساب المواطن، آلية وطريقة والخطوات التي يجب على المستفيد أن يقوم بإتباعها لتحديث البيانات، وتتمثل هذه الإجراءات في التالي:

- قم بالدخول إلى حساب المواطن من خلال الرابط المباشر.

- سجل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق.

- تظهر مجموعة من الاختيارات يختار تحديث البيانات.

- يتم تحديث البيانات وكتابة البيانات التي يتم تحديثها مع إرفاق الأوراق المطلوبة.

- بعد أن ينتهي المستخدم البرنامج يطلب منه التحقق من البيانات التي قام بإدخالها.

- بعد مراجعة البيانات اضغط على تحديث البيانات.

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