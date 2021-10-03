بالفيديو.. وزير عراقي: الثقافة السعودية ليست تابعة أو متلقية وقدمت الكثير للعالم

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الثقافة العراقي، حسن ناظم، أن الثقافة السعودية، ليست تابعة أو متلقية، مشيرًا إلى أن هناك قامات ثقافية مُعتبرة قدمت الكثير.

وقال الوزير العراقي في تصريحات لقناة «روتانا»: «الثقافة السعودية ليست تابعة أو مُتلقية؛ فهناك قامات ثقافية مُعتبرة قدمت الكثير للعالم»، مضيفًا: «سوف تستمر الثقافة العربية في التطور إذا كان هناك عمل مشترك وتواصل دائم بين المثقفين العرب».

وتابع: «تم توقيع مذكرة لتدشين مشروع نشر مشترك بين السعودية والعراق، وهناك ضوء لتأسيس دولة عراقية جديدة ونحتاج كل العراقيين، وأشتاق لأكون بنّاء في هذه الدولة إلى جانب مشاريعي الثقافة الخاصة».

وواصل: «نحن العرب مُقصرون في ترجمة الأدب والثقافة العربية إلى اللغات الأخرى، ولكن الوضع الحالي للترجمة في العالم العربي أفضل بكثير مما كان عليه سابقا، وهناك مشروعات ترجمة في المملكة ترصد لها مبالغ ضخمة، ونحتاج فقط للترابط والتنسيق بين مشروعات الترجمة».

وأضاف: «هناك تحول جذري في توجهات المملكة تجاه الشباب والثقافة السعودية، وهناك حماس وشغف يراه الجميع لدى الشباب السعودي، والصلات المشتركة والتشارك في التراث بين الشعبين السعودي والعراقي يؤهلنا لعلاقات اجتماعية أجمل وأكثر نفعا وفائدة».

وأتم: «وجهت دعوة مباشرة للمثقفين والفنانين السعوديين بأن يحضروا سريعًا إلى بغداد، ووزير الثقافة السعودي اقترح أن نشترك في برنامج لأحياء الشريط التراثي لبغداد على نهر دجلة».

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