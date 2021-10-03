مواطن يبكي فرحًا بعد استعادة طفليه لـ«البصر».. وهذه الأمنية الأولى لهما

الرياض - محمد عبدالله - أبدى المواطن الزايدي فرحة غامرة بنجاح عملية استعادة النظر لابنيه الكفيفين وعودة البصر لهما، ولم يتمالك الأب نفسه ليدخل في نوبة من البكاء فرحًا بإبصار طفليه.

وقال أحد الأبناء ويدعى عبدالكريم، لبرنامج «الراصد»، على قناة «الإخبارية»، إنهما كانا يعانيان كثيرا لاسيما في الليل، أثناء الخروج مع الوالد بسبب عدم قدرتهما على الإبصار، مضيفا كنا نمسك في والدنا حتى لا نقع.

وتابع رغم ذلك كنا في بعض الأحيان نتعثر في بعض الأشياء على الطريق، وكنا عندما نذهب إلى الحدائق ليلا كنا لا نستطيع أن نلعب بشكل طبيعي أو نلعب مثل باقي الأطفال.

وأضاف «كان الوالد ينظر لمثل هذه المشاكل التي كنا نعاني منها ويتأثر بها كثيرا؛ ولكن الحمد لله وبعد نجاح العملية كانت فرحته كبيرة لا توصف».

بينما قال الشقيق الآخر أسامة إن والده رجل عظيم ضحى بالكثير من أجل إجراء هذه العملية والشكر كل الشكر له.

وفي نهاية الحلقة طلب الشاب عبدالكريم مقابلة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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