هل تغطي وثيقة التأمين جميع الأخطاء الطبية؟.. متخصص يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتخصص في التأمين الطبي، سليمان المعيوف، مسار القضية لمن وقع في حقه خطأ طبي بعد التعديل الجديد على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وقال خلال لقائه في برنامج ياهلا على قناة «روتانا خليجية»، إن على الشخص المتضرر الإبلاغ في شركة التأمين في المقام الأول ومن ثم يتم التحويل بعد ذلك على دوائر المحاكم.

وأشار إلى أن بعض الحالات غير مندرجة في العملية التأمينية وفقًا للصيغة النموذجية لوثيقة التأمين مثل بعض عمليات التجميل لافتًا إلى أن الوثيقة لا يمكن أن تكون مفتوحة على كل شئ.

وأعلن البنك المركزي السعودي، إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدْء العمل بها مطلع يناير 2022.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وبيّن البنك المركزي السعودي، أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توافره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية؛ حيث يأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيدًا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

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البنك المركزي السعودي يصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية