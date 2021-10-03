تحول من إعصار لـ«عاصفة».. عُمان تعلن تطورات «شاهين»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان دخول عين الإعصار المداري «شاهين» حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار مابين 120 و150 كم في الساعة.

وكشفت وكالة الأنباء العمانية، عن انخفاض تصنيف الإعصار المداري «شاهين» إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة. (102) إلى (116) كم، مشيرة إلى تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وفي أعقاب ذلك تشهد ولاية السويق قطع احترازي للتيار الكهربائي في بعض مناطق الولاية بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وفي وقت سابق طالب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في عمان، الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة وفقدان آخرين جراء الإعصار المداري «شاهين».

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف الآخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

فيما أفاد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بوجود حالتي وفاة جراء انهيار جبل على سكن للعمال في منطقة الرسيل الصناعية.

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