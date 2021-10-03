بدء انتظام أولى دفعات برنامج قادة 2030

الرياض - محمد عبدالله - تنطلق اليوم أولى دفعات برنامج قادة 2030 في رحلة تستغرق 9 أشهر.

وبدأ المشاركون في الدفعة الأولى من قادة 2030 محاضراتهم اليوم، إذ يعتزم برنامج “قادة 2030” تطوير ودعم 1000 قائد لخلق مجموعة من القادة المؤثرين، والذين سيسهمون بقوة في تسريع أجندة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر “قادة 2030” برنامجاً متفرداً من الطراز العالمي، إذ يجمع منهجه التحولي بين الامتياز الأكاديمي، والجذور السعودية، وطريقة مسك الفريدة من نوعها في تقديم البرامج القيادية. كما أنه يتيح فرصة التواصل الدائم لمجتمع مؤثر ونخبوي من الخريجين من قادة السعودية.

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