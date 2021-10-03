«شؤون الحرمين» تفعل مبادرة «توقير» تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين

الرياض - محمد عبدالله - فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية وبالتعاون مع وكالة الشؤون النسائية ممثلةً بإدارتها العامة والإدارات التابعة لها بالمسجد الحرام وفي سياق تعزيز العمل الاجتماعي التكاملي؛ مبادرة "توقير" إكراماً لكبار السن الذين هم بركة الحياة، وتأكيدًا على القيم الإسلامية في توقير الكبير، واحتفاء باليوم العالمي للمسنين.

وسيتم تقديم الخدمات لكبار السن، ورد الجميل للعطاء والخبرة بالرعاية والوقاية، وتقديم الخدمات التطوعية والاجتماعية لهم، مثل: دفع العربات لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة - تقديم الهدايا - وتقديم الضيافة، وإيصال رسالة واضحة بما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مثل هذه المناسبات العالمية والاجتماعية.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والعناية الوقائية واتباع التعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والمشاركة بالأيام والمناسبات الوطنية والعالمية، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم، فهم رواد الحياة وصناع الأجيال وقدوات المستقبل، وجمال الماضي والحاضر، كما تقوم بالتطوع لخدمتهم وإسعادهم بدفع العربات وإرشادهم بالمسجد الحرام وتقديم الهدايا التذكارية لهم احتفاءً بهم وتقديراً لهم، وإقامة محاضرة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

من جهتها أفادت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود: في يومهم نكون لهم سندًا وعونًا، ونساهم في الأعمال الاجتماعية والمناسبات العالمية، ونؤكد أننا سنستمر في جهودنا لتقديم وتوفير الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار، وقد شرفنا الله تعالى بخدمة هذا البيت العتيق والحرمين الشريفين وفق رؤية حضارية وآفاق مستقبلية، للشباب تتويج وللمرأة تمكين ولكبار السن توقير، والاهتمام بالمشاركة في الأيام والمناسبات الاجتماعية وتقديم الخدمات لكبار السن والاحتفاء بهم وتقديم الهدايا تقديراً لهم.

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