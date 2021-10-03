بالفيديو .. سوق السمك في القطيف.. كوارث صحية بأيدي عمالة مخالفة

الرياض - محمد عبدالله - سلطت قناة الإخبارية، الضوء على سوء الإجراءات الاحترازية التي يعتمدها سوق السمك بالقطيف.

وبحسب تقرير برنامج «الراصد» المذاع على قناة الاخبارية، فإن بائعي الأسماك يعرضون البضاعة في أقفاص ملامسة للأرض مما يعرضها للتلوث، فضلًا عن تعرضها للأتربة وأقدام المارة.

وقال أحد البائعين خلال التقرير، إنه منذ الصباح الباكر يتم وضع الأسماك على الأرض؛ حيث يتحرك الزبائن في مسارات محددة تتلامس مع الأسماك مما يجعلها ملوثة بشكل كبير.

ويعتبر سوق الأسماك في القطيف من أكبر أسواق الأسماك في منطقة الخليج، ويصل عمر هذا السوق إلى ما يقارب الـ 150 عامًا كما يؤكد شيخ الصيادين في القطيف.

ويقام المزاد على ما يقارب الـ180 طنًا إلى 250 طنًا من الأسماك يوميًا تباع (بالمن) تعادل ستة عشر كيلو جراما.

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