النيابة: 3 عقوبات تنتظر المتحرش أو محرضه أو مساعده.. ولا يجوز للضحية التنازل

الرياض - محمد عبدالله - قالت النيابة العامة، إن عقوبات التحرش؛ تصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال، مشيرًا إلى ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حالة الاطلاع على حالات التحرش لاتخاذ الإجراءات الجزائية.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «التحرش جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية».

وأضاف: «يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة».

وأكد أنه لا يحول تناول المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة، نظامًا، في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

وأشارت إلى أن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.

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