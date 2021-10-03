«الغذاء والدواء» توجه 8 إرشادات عند استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 8 إرشادات ونصائح هامة حثت على الإلتزام بها عند القيام باستخدام أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم الطبية تقوم بقياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين عن طريق حساس ضوئي وذلك دون الحاجة للوخز بالإبر.

نصائح هامة لاستخدام الجهاز

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الطبية لقياس نسبة الأكسجين في الدم، الإلتزام بالتوجيهات والإرشادات التالية:

- التواصل مع الطبيب المعالج للتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام الجهاز والأوقات اللازمة لأخذ قراءات نسبة الأكسجين في الدم.

- عدم استخدام الجهاز مع أجهزة أخرى غير موصوفة أو غير موصي بها في دليل إرشادات الاستخدام واستخدام الملحقات المحددة والموصى بها من قبل المُصنع للجهاز.

- للحصول على أفضل قرءة للجهاز يجب أن يكون الشخص مسترخيًا وفي وضع مريح، بحيث تكون الكف في مستوى منخفض عن مستوى القلب.

- يظهر الجهاز قراءات أعلى من النسبة الحقيقية لتشبع الدم بالأكسجين للأشخاص المدحنين، لذا يجب على المدخنين الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لمعرفة طريقة القراءة الصحيحة لنتائج الجهاز.

- اضغط على مفتاح التشغيل لبدء عمل الجهاز، لكن بعض الأجهزة تعمل بشكل تلقائي عند وضع الإصبع في موضع القراءة (الحساس).

- ضع المسبار بعناية وتأكد من ضبطه بسهولة دون أن يكون واسعًا أو ضيقًا للغاية أو ضع إصبع اليد / القدم في الموضع المخصص لقياس نسبة الأكسجين بالدم مع الحفاظ على وضعها.

- يجب فحص الوحدة الرئيسية وملحقاتها، والحرص على الصيانة الدورية للجهاز بصورة دورية قبل الاستخدام.

- بعض الأجهزة قد تعطي قراءات غير صحيحة، عند ملاحظة نتائج غير موثوقة يجب أخذ قراءة الفحص من مكان آخر وفي حالة الشك بالنتائج يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية.

قبل شراء جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم

وفي هذا الإطار، أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أنه يجب قبل القيام بشراء أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم يجب إتباع النصائح والإرشادات التالية:

- استشارة الطبيب أو الممارس الصحي المختص حول نوعية الجهاز المناسب للحالة المرضية.

- التأكد من أن الجهاز حاصل على إذن بالتسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال بوابتها الإلكترونية.

- التأكد من وجود صمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة.

- التأكد من وجود دليل إرشادات الاستخدام باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، للإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.

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