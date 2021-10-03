الوزير آل الشيخ ونظيره المصري يستعرضان تجارب التعليم عن بُعد وتطوير المناهج

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم الأحد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور طارق شوقي، لبحث وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والتدريب الفني بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تجارب البلدين في مجال التعليم عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، ومجالات التدريب المهني والتقني، كما تم خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد إطار مجالات التعاون المستقبلية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل، والملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية د.أحمد الفريح، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي د.عبدالرحمن العمري، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د.عهود الفارس، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال د.أحمد الجميعة، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الموارد البشرية تبدأ في توطين المطاعم وتحدد المهن المستثناه