محمد بن مسعود - الدمام - 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 10:03 PM "آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة بالرياض "آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة بالرياض تكللت عملية جراحية أجراها الشيخ عبدالله بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، "آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة بالرياض ،

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