شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كامل الاستعدادات لاستقبال 100 ألف معتمر و60 ألف مصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدماتها المقدمة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية، وتجهيزها بجميع الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لينعم قاصدو المسجد الحرام بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال ١٠٠ ألف معتمر و ٦٠ ألف مصل، بحزم من الخدمات الفنية والتشغيلية، والإجراءات الاحترازية، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين البابين ، وتوفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به، وتوفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبدالله بقرابة 3000 سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع "الساحة الغربية" وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.