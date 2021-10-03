شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» ترفع منسوب طريق «أبو حدرية» بحوالي 1.2 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تنفيذ عدد من الحلول الهندسية لصيانة الطريق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعمالها على طريق أبو حدرية؛ وفقاً لأعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، حيث واصلت الوزارة أعمالها على الطريق، برفع منسوب بعض أجزاء الطريق بحوالي 1.2 متر، وذلك نتيجةً لوجود المياه السطحية.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحلول الهندسية لصيانة الطريق، منها رفع منسوبه، وفرد طبقة حصوية بسماكة 30 سم، وتركيب مادة عازلة "النسيج الأرضي" (الجيوتكستايل)، إضافةً لتنفيذ طبقة ترابية بسماكة 30 سم، وتنفيذ طبقة الأساس الحصوي بسماكة 30 سم، وزيادة سماكة الأسفلت من 13 إلى 25 سم، بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى الجودة على الطرق، حيث تهدف الاستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما سيسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن، من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.