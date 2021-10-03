شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: يجب تنفيذ المشروعات وفق معايير المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حديث عن استراتيجية تطوير منطقة عسير، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في لقاء خاص بالإعلاميين، مؤكدا أن هناك اهتمام دائم بالاستعانة بأهل الاختصاص كل في مكانه.

وأكد أن طلاب الجامعات دائما ما يشاركون في جميع اهتمامات المنطقة وجميع اللقاءات، مشيرا إلى أنه اصطحب طلاب الهندسة خلال رحلة له لبريطانيا تضمنت ورشات عمل، بحيث يكون هناك تأهيل لأفضل المتخصصين.

وبين أن أي مشروع سينفذ في منطقة عسير يجب أن يكون وفق معايير المشهد الحضري، قائلا: "لن يسمح للبلديات بأن تقوم بما تريده".