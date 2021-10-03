سعودية تحصل على أول رخصة دلالة بسوق خضار جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحمت صالحة الكريثي كأول امرأة سعودية سوق الخضار والفواكه بجدة للعمل في مهنة الدلالة لتثبت أن العمل لم يعد حصريا للرجال بعد أن أثبتت المرأة أنها قادرة على اقتحام كل المهن الحرة التي كان يعتقد البعض أنها فقط للرجال. ففي عهد التمكين ورؤية المملكة 2030 اعتبرت المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، مترجمة أهداف الرؤية في حقائق ملموسة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.

وقالت صالحة الكريثي «أنا أول امرأة سعودية في المملكة تحصل على رخصة دلالة في الحلقة بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة».

وأكدت أنها فخورة بعملها، وقد كسرت القاعدة، وأثبتت للجميع أن المواطنة السعودية تستطيع أن تعمل وليس هناك أي عوائق اجتماعية في العمل الشريف حتى في أسواق الخضار والفاكهة.

وأضافت «إن المرأة لديها المعرفة التامة بالخضار والفاكهة الجيدة من واقع خبرتها في المطبخ مما يؤهلها للنجاح في هذا المجال، كما أن طبيعة المرأة لا تمنعها من البيع والشراء والتجارة وإدارة حساباتها، فهي قادرة على تحسين وضعها ودعم أسرتها». وزادت «وجدت الدعم الكامل من أسرتي وساعدني ابني في نقل وترتيب البضائع”.

وعن بدايتها في المجال قالت «كان ولدي وزوجي يعملان بالحلقة يأخذان طبلية ويضعان عليها البضاعة لبيعها وبعد فترة رأي زوجي أن فيها رزقا وفيرا، وكنت موظفة لكن زوجي عرض علي العمل في حلقة الخضار مع ابني وكانت فكرة جديدة، حيث لم يخطر ببالي أني في يوم أعمل بالحلقة، واستخرجت سجلا تجاريا وبدأت العمل وبدأ ولدي يبحث عن مبسط ووجدناه وبالتواصل مع الجهات المعنية، حيث جميعهم رحبوا بالانضمام في حلقة الخضار كأول امرأة سعودية تدخل هذا المجال وتم تأجير مبسط وهذا من فضل الله ثم جهود زوجي وابني وتشجيعهما لي أن أعمل وبعد فترة من العمل طلبت رخصة دلالة، وحصلت عليها».

وأشارت الكريثي إلى أنها تبدأ العمل بجلب الخضراوات من الموردين بالسوق المركزية في الساعات الأولى من فجر كل يوم، ثم تفرزها وتبدأ في ترتيبها قبل حضور الزبائن لمباشرة البيع، مضيفة «هذا السعي المبكر للرزق هو سبب البركة فقد حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التبكير في طلب الرزق».

من جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، على خيار التوطين ومنح السعوديين والسعوديات فرص العمل في أسواق النفع العام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة في لجنة التوطين بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة، بهدف زيادة مشاركة الشباب في سوق العمل وتسعى لتذليل العقبات وتسخير الإمكانات لخدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع، عبر خلق منظور اجتماعي إيجابي عنهم من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي تقدم لهم من الجهات المختلفة، حيث تنفذ اللجنة المكونة من جهات رسمية عدة جولات ميدانية مشتركة داخل السوق بالفترة الصباحية والمسائية لضبط المخالفات على المباسط.

لجنة الرقابة على الحراج تتكون من:

