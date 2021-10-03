شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 690 كجم أسماك فاسدة بحي القوزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملات أمانة جدة الميدانية في متابعة الأسواق وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء السكنية، تمكنت بلدية المليساء الفرعية من مصادرة وإتلاف 690 كجم من الأسماك الفاسدة بحي «القوزين» جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي أن البلدية نفذت عددا من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية، والتي تشكل خطرا على الصحة العامة، حيث جرى رصد موقع لبيع الأسماك بحي «القوزين» ضمن جولة شملت إغلاق 8 من المنشآت المخالفة والتي تم اتخاذ اللازم حيالها بتطبيق الإجراءات النظامية.

وأكد المالكي أن الحملات مستمرة ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية والمخالفات البلدية بما في ذلك أعمال إزالة التشوه البصري.

من جهة ثانية نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8585 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 47 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 67 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

المخالفات المرصودة:

