أمانة الشرقية تستعرض خطتها الاستباقية لموسم الأمطار

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كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالبلديات، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات في كافة الطرق والشوارع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
إلى ذلك نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9176 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 428 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق «توكلنا».
من جهة ثانية عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس، اجتماعا لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وما تم إنجازه خلال الربع الثالث وخطة الأمانة للربع الرابع لعام 2021م، وذلك لضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة خلال الفترة الزمنية القليلة المقبلة.
عمليات معالجة التشوه البصري بالشرقية:
- معالجة 13,003 حاويات نظافة
- معالجة 120,382 م2 من الأرصفة المتهالكة
- 19,868 من حواجز الحفريات
- 185,354م2 من حفر الشوارع
- معالجة وضع 2762 سيارة تالفة
- رفع 478,405 م3 من مخلفات البناء والهدم
- صيانة 3071 عمود إنارة
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