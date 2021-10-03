شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تستعرض خطتها الاستباقية لموسم الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت أمانة المنطقة الشرقية أمس المواقع الحرجة التي تشهد تجمعا لمياه الأمطار ووضع فرق العمل وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وتنظيف شبكات الأنفاق وجاهزية المضخات والمولدات والمضخات الاحتياطية، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، لاستعراض خطتها الاستباقية لموسم الأمطار 1443هـ ورفع درجة الجاهزية.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالبلديات، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات في كافة الطرق والشوارع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

إلى ذلك نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9176 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 428 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق «توكلنا».

من جهة ثانية عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس، اجتماعا لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وما تم إنجازه خلال الربع الثالث وخطة الأمانة للربع الرابع لعام 2021م، وذلك لضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة خلال الفترة الزمنية القليلة المقبلة.

عمليات معالجة التشوه البصري بالشرقية:

