صقل مهارات 200 فتاة في صناعة الحرف والمهن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان 200 فتاة من صقل مهاراتهن في صناعة العطور، والمجلس العربي، والريزن، وتنسيق الهدايا والورد والكورشية، والتي تأتي ضمن البرامج التأهيلية.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة الشبيلي أن البرامج التأهيلية للحرفيين تأتي ضمن مشروع «انطلاقتي»، الذي ينفذ بدعم من بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بهدف تأهيل المستفيدات في مختلف المهن، وتمكينهن للاستفادة من الفرص المتاحة بسوق العمل، وتطوير أعمالهن الحرفية.

وأكدت حرص الجمعية على تنفيذ مثل هذه المشاريع، التي تسهم في تطوير وتنمية مهارات الشباب و الفتيات، وتمكينهن في سوق العمل وإكسابهن الخبرة لبدء مشاريعهن الخاصة.

وشدد عدد من المتدربات على أهمية برنامج « انطلاقتي « في تنمية قدراتهن وزيادة خبراتهن، وتعزيز قدراتهن الحرفية، لصناعة منتجات ذات جودة مميزة.