رفع كفاءة الطرق والحدائق العامة بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين كفاءة وجاهزية الطرق والحدائق العامة لأهالي مكة المكرمة، نفذت أمانة العاصمة المقدسة عدة أعمال ميدانية.

وتعمل وكالة التشييد والصيانة بدهان الأرصفة في طريق المدينة المنورة وطريق إبراهيم الخليل بأطوال بلغت 40000 م، ط، كما تضمنت الأعمال الكشط وإعادة السفلتة في طريق عثمان بن عفان والدائري الثالث بمساحة بلغت أكثر من 230000م2 إلى جانب دهانات العلامات المرورية بأطوال 2300م.

من جانب آخر أنهت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أعمالها برفع كفاءة وجاهزية الحدائق العامة من خلال الصيانة والنظافة لعدد من الحدائق منها حديثة المعرفة بالعزيزية، وحديقة المتقاعدين بالعوالي، إضافة إلى تشكيل الأسيجة وتقليم الشجيرات في طريق المدينة المنورة، وميدان زمزم، وطريق الملك فيصل.

وضمن جهودها لمعاجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة، نفذت بلدية الشوقية الفرعية حملة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية.

وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ حملات ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، لمعالجة التشوه البصري لواجهات المحال، كما أزالت بلدية الشرائع الفرعية المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

من جهة أخرى أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 47 جولة رقابية ميدانية، ونتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، وعدم استيفاء الشروط البلدية اللازمة، إضافة إلى تدني في مستوى النظافة وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشآت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة، مشيرة إلى ضبط وإتلاف 57 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته واصلت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين في سوق النكاسة العشوائي؛ أسفر عنها مصادرة 4 أطنان من الخضار المتنوعة معروضة في مباسط مخالفة لدى الباعة المتجولين، وجرى إتلافها في نفس الموقع، إضافة إلى مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

من أعمال أمانة العاصمة المقدسة:

