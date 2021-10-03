محمد بن مسعود - الدمام - لم يوضح سبب الإجراء علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد. وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل. 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 08:52 PM لم يوضح سبب الإجراء "تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان" "تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان" علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد. وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل. الكلمات المفتاحية ، "تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان" ،

المصدر : الخليج 365

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