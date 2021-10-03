محمد بن مسعود - الدمام - تأثيراتها تشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة ‬ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأحد)، أن تصنيف الإعصار المداري "شاهين"، انخفض إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، (102) إلى (116) كيلومتراً. وبينت الوكالة أن التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية تشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة. 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 08:37 PM تأثيراتها تشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة سلطنة عمان تخفض تصنيف الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية سلطنة عمان تخفض تصنيف الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية ‬ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأحد)، أن تصنيف الإعصار المداري "شاهين"، انخفض إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، (102) إلى (116) كيلومتراً. وبينت الوكالة أن التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية تشمل أمطاراً غزيرة ورياحاً شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عمان تخفض تصنيف الإعصار "شاهين" إلى عاصفة مدارية ،

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