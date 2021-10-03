- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت تركيا اليوم "الأحد"، أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان هذا الأسبوع، في منطقة متاخمة لإيران، بعد أن انتقدت باكو طهران لإجراء مناورات عسكرية قرب حدودها.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية الرائد بينار كارا، في بيان بثه التلفزيون، أن مناورة الأخوة المتماسكة 2021 ستجرى بمشاركة تركيا وأذربيجان في إقليم ناخيتشيفان بأذربيجان، في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.
وجاء الإعلان التركي بعد أن كشف الجيش الإيراني الأسبوع الماضي أنه يجري مناورات في شمال غربي البلاد.
تركيا وأذربيجان تردان على مناورات إيران بتمرين مشترك قرب حدودهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-03
أعلنت تركيا اليوم "الأحد"، أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان هذا الأسبوع، في منطقة متاخمة لإيران، بعد أن انتقدت باكو طهران لإجراء مناورات عسكرية قرب حدودها.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية الرائد بينار كارا، في بيان بثه التلفزيون، أن مناورة الأخوة المتماسكة 2021 ستجرى بمشاركة تركيا وأذربيجان في إقليم ناخيتشيفان بأذربيجان، في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.
وجاء الإعلان التركي بعد أن كشف الجيش الإيراني الأسبوع الماضي أنه يجري مناورات في شمال غربي البلاد.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:18 PM
تجريانه في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر
أعلنت تركيا اليوم "الأحد"، أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان هذا الأسبوع، في منطقة متاخمة لإيران، بعد أن انتقدت باكو طهران لإجراء مناورات عسكرية قرب حدودها.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية الرائد بينار كارا، في بيان بثه التلفزيون، أن مناورة الأخوة المتماسكة 2021 ستجرى بمشاركة تركيا وأذربيجان في إقليم ناخيتشيفان بأذربيجان، في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.
وجاء الإعلان التركي بعد أن كشف الجيش الإيراني الأسبوع الماضي أنه يجري مناورات في شمال غربي البلاد.
، تركيا وأذربيجان تردان على مناورات إيران بتمرين مشترك قرب حدودها ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا وأذربيجان تردان على مناورات إيران بتمرين مشترك قرب حدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.