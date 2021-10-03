- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة فوق مبنى إداري شاغر بالقرب من ميلانو بعد وقت قصير من إقلاعها.
وتشير المعلومات الأولية التي أعلنها رجال الإطفاء إلى أن الطيار وأحد أفراد الطاقم وستة ركاب لقوا حتفهم جميعًا في الحادث الذي وقع اليوم.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طفلاً كان من بين الضحايا.
وكانت الطائرة السياحية قد أقلعت من مطار ميلانو لينيت وتحطمت بعد ذلك ببضعة كيلومترات، وهي في طريقها إلى أولبيا في سردينيا.
ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة.
إيطاليا.. مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى بالقرب من ميلانووكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-03
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة فوق مبنى إداري شاغر بالقرب من ميلانو بعد وقت قصير من إقلاعها.
وتشير المعلومات الأولية التي أعلنها رجال الإطفاء إلى أن الطيار وأحد أفراد الطاقم وستة ركاب لقوا حتفهم جميعًا في الحادث الذي وقع اليوم.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طفلاً كان من بين الضحايا.
وكانت الطائرة السياحية قد أقلعت من مطار ميلانو لينيت وتحطمت بعد ذلك ببضعة كيلومترات، وهي في طريقها إلى أولبيا في سردينيا.
ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
06:44 PM
بعد وقت قصير من إقلاعها
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة فوق مبنى إداري شاغر بالقرب من ميلانو بعد وقت قصير من إقلاعها.
وتشير المعلومات الأولية التي أعلنها رجال الإطفاء إلى أن الطيار وأحد أفراد الطاقم وستة ركاب لقوا حتفهم جميعًا في الحادث الذي وقع اليوم.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طفلاً كان من بين الضحايا.
وكانت الطائرة السياحية قد أقلعت من مطار ميلانو لينيت وتحطمت بعد ذلك ببضعة كيلومترات، وهي في طريقها إلى أولبيا في سردينيا.
ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة.
، إيطاليا.. مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى بالقرب من ميلانو ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا.. مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى بالقرب من ميلانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.