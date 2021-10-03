محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1380 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. كورونا في فلسطين .. 872 إصابة جديدة و 12 وفاة ونسبة التعافي 93.4% وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-03 سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1380 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 06:42 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1380 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات. ، كورونا في فلسطين .. 872 إصابة جديدة و 12 وفاة ونسبة التعافي 93.4% ،

المصدر : الخليج 365

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