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محمد بن مسعود - الدمام - ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الضيافة بهدف سجله راوول دي طوماس في الدقيقة 14، وأضاف إسبانيول الهدف الثاني عن طريق اليكس فيدال في الدقيقة 60، وتمكن النجم الفرنسي كريم بن زيمة من تقليص النتيجة لريال مدريد عند الدقيقة 71 من زمن المباراة.
وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.
إسبانيول يحقق المفاجأة.. ويسقط ريال مدريد بثنائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-03
ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الضيافة بهدف سجله راوول دي طوماس في الدقيقة 14، وأضاف إسبانيول الهدف الثاني عن طريق اليكس فيدال في الدقيقة 60، وتمكن النجم الفرنسي كريم بن زيمة من تقليص النتيجة لريال مدريد عند الدقيقة 71 من زمن المباراة.
وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
07:57 PM
ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أصحاب الضيافة بهدف سجله راوول دي طوماس في الدقيقة 14، وأضاف إسبانيول الهدف الثاني عن طريق اليكس فيدال في الدقيقة 60، وتمكن النجم الفرنسي كريم بن زيمة من تقليص النتيجة لريال مدريد عند الدقيقة 71 من زمن المباراة.
وبهذا الانتصار يرفع إسبانيول رصيده للنقطة 9 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب.
، إسبانيول يحقق المفاجأة.. ويسقط ريال مدريد بثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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