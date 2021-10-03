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«الأمن البيئي»: ضبط 37 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي

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الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (25) مواطنًا و(12) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (665) رأسًا من الإبل و(914) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وبيّن أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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