5 مناطق تتصدر مخالفات «كورونا» بالمملكة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن 5 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» (22380) مخالفة، وذلك للفترة من 19 / 2 / 1443هـ حتى 25 / 2 / 1443هـ.

وذكرت في إنفوجراف توضيحي أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ(1283).

وأشارت إلى أن منطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ(344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ(240)، فمنطقة نجران (164).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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