القبض على مقيم في المدينة بحوزته مواد مخدرة وسلاحًا ناريًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الأحد، القبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري.

وأكد متحدث شرطة المدينة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهم وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

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