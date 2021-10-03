متحدث «الحج والعمرة»: تجاوز التصريحات الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين 30 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث باسم الحج والعمرة، هشام سعيد، تمكين أكثر من 10 ملايين معتمر من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج لأداء العمرة بكل يسر وسهولة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمن وحتى الآن.

وأوضح متحدث «الحج والعمرة»، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن إجمالي أعداد التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين تجاوزت 30 مليون تصريح للعمرة والصلاة والزيارة.

وتابع متحدث «الحج والعمرة»: خدمنا أكثر من 120 ألف مستفيد من ضيوف الرحمن في مراكز الخدمة الشاملة (عناية) من مختلف التأشيرات إضافة إلى المواطنين والمقيمين في السعودية أثناء وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت خلال الشهر الماضي أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة، ما يدل على زيادة معدلات الطلب للقادمين من الخارج والتزامهم بالاشتراطات الصحية الموضوعة من الوزارة.

وأكد أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد الوزارة أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الحفاظ على هذا المكتسب.

وأوضح متحدث «الحج والعمرة»، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي حتى نصل إلى مستهدفات الخطط والآليات الإستراتيجية

وأشار إلى أن تنظيمات نموذج العمرة الآمن تعتمد على 4 محاور رئيسية، مؤكدًا أن المحاور تمثل التخطيط وآليات التنظيم، الحركة وإدارة الحشود، مراكز الخدمة والبنية التحتية، الإعلام والتوعية.

وأشار إلى أن التدرج في زيادة الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي بدأ بـ6 آلاف معتمر ووصلت حالياً حتى 70 ألف معتمر في اليوم

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