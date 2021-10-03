3 حوادث للشاحنات خلال أيام في المدينة.. ومطالبات بتغليظ العقوبات

الرياض - محمد عبدالله - حالة من الاستياء الشديد من أهالي المدينة بسبب تكرار حوادث الشاحنات المخالفة والتي تكررت خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها 3 حوادث في أقل من 5 أيام.

وقالت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، إن آخر هذه الحوادث كان الذي وقع إثر انقلاب شاحنة في شارع الملك عبدالعزيز، في قلب المدينة المنورة.

وطالب الأهالي بمراقبة الشاحنات السعودية والأجنبية التي تعمل دخل المدن، للتأكد من مدى نظاميتها، ومطالبات بوجود مراكز فحص للعمالة داخل المدن وخارج المدن، وعند دخولهم للمملكة، وأيضا مطالبات بتغليظ العقوبات على مخالفي الأنظمة.

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