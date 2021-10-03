مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يشارك في معرض الرياض للكتاب2021

الرياض - محمد عبدالله - شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي بدأت فعالياته مساء الخميس الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتهدف مشاركة المركز إلى تعريف الزوار بمناشط المركز الثقافية المتمثلة في عدد من الاصدارات المختصة بثقافة الحوار وآدابه.

ويقدم المركز من خلال جناحه الخاص عددًا من المطبوعات والدراسات التي قام بإصدارها، والتي تتضمن دراسات نوعية عن الحوار وأهميته في مختلف المجالات، وقصص للأطفال إضافة للعديد من الإصدارات الجديدة التي يشهدها جناح المركز.

كما تتضمن مشاركة المركز العديد من الأنشطة ومنها عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التعايش والتلاحم وحماية النسيج المجتمعي واللقاءات الوطنية التي عقدها في كل مناطق المملكة.

ويسعى المركز من خلال مشاركاته في المهرجانات والمناسبات الوطنية للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتوجهاته الفكرية والثقافية؛ حيث أصبح معرض الرياض الدولي للكتاب يحظى بمتابعة واهتمام جميع المثقفين في مختلف أنحاء العالم، عطفاً على ما تقدمه من برامج ثقافية كالندوات وورش العمل واللقاءات المفتوحة ذات الطابع الدولي والحضاري.