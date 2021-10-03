«الأحوال المدنية» تحذّر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من خطورة التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتها.

وقالت «الأحوال المدنية»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا».

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال منصة أبشر.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر.

وتتمثل متطلبات خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر في إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

اقرأ أيضًا:

هل يلزم «أبشر» لإصدارة بطاقة شخصية للمرأة؟ الأحوال المدنية تجيب