بدءًا من الإثنين.. «الأرصاد» يوضّح المناطق المتأثرة بشكل غير مباشر بالإعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون منخفض جوي يتسبب في أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح بسرعة 50كم/س على بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الإثنين.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان كاشفًا عن تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم / س وتؤدي إلى إثارة الغبار، يبدأ تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض)، بأمطار متوسطة إلى غزيرة، من مجملها إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم القويعية، ليلى).

كما توقع أن يمتد تأثير الأمطار المتوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس تشمل الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض وادي الدواسر، السليل، ومن ثم تتأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير «بيشة ، تثليث»، وأجزاء من منطقة نجران حبونا، بدر الجنوب، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة «الخرمة، رنية، تربة، ظلم، المويه»

اقرأ أيضا:

كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين؟.. محلل بـ«الوطني للأرصاد» يجيب