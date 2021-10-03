هل هناك خطورة في تلقي لقاحين مختلفين في اليوم نفسه؟.. متحدث «الصحة» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه ليس هناك خطورة في تلقي لقاحين مختلفين في اليوم نفسه.

وأوضح متحدث «الصحة»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا في المملكة، أنه من المهم جداً استكمال التحصين بالجرعتين، مشيرًا إلى أنه من المهم -كذلك- تلقي اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2021 ستكون حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

وأكد أن أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية، مشيرًا إلى أن 18.8 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تقدما في نسبة المحصنين

جرعتين من لقاحات كورونا في مناطق المملكة، فـ3 مناطق تجاوزت نسبة المحصنين فيها 65% وهي الباحة والرياض والشرقية.

اقرأ أيضًا:

تحديث «هام جدًا» على الحالة الصحية في «توكلنا» خلال أيام.. ومتحدث «الصحة» يكشف التفاصيل