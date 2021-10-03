4 حالات صحية جديدة في توكلنا بدءًا من 10 أكتوبر.. تعرَّف عليها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، عن أنه سيتم تحديث تطبيق توكلنا بداية من يوم الأحد المقبل الموافق، 10 أكتوبر الجاري، موضحة كذلك الحالات الصحية التي ستكون متوافرة بالتطبيق.

وشاركت الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلاله الحالات الصحية بعد تحديث تطبيق توكلنا.

وكانت وزراة الداخلية أعلنت، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق عبر موقع «تويتر»، أنه أن بدءًا من تاريخ 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ابتداءً من الساعة الـ (6) صباحًا عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

الحالات الصحية بتحديث توكلنا

وبينّت وزارة الصحة، أن وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، سيتم تحديث الحالات الصحية بتطبيق توكلنا.

وأضافت الصحة، أن الحالة الصحية بتطبيق توكلنا «محصن» ويتم تحديد ميعاد بدء الحالي وفقًا للتالي.

- حاصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا تسجيل الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

- حصل على جرعة واحدة من لقاح جانين بدء الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ أخذ الجرعة.

- حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (وهما حتى الآن ساينوفارم وساينوفاك) وجرعة إضافة من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (موزديرنا أو استرازينيكا أو فايزر)، تبدء الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

- لا تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

وتابعت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية بتطبيق توكلنا «تلقى جرعة أولي»، تشمل كل من الحالات التالية:

- حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا وتبدء الحالة من اليوم الرابع عشر من تاريخ تناول الجرعة.

- حصل على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وفيها تبدء الحالة ممن تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

- في حال لم يتناول الشخص الجرعة الثانية بعد 90 يومًا تتحول حالته الصحية بعدها إلى «لم تثبت إصابته» وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

الحالات لغير المحصنين بتوكلنا

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الحالة الصحية «لم تثبت إصابته» تشمل الفئات العمرية أقل من 12 عامًا.

وأضافت، أن حالة «غير محصن» تتعلق بالمستفيدين الذين تتخطى أعمارها 12 سنة دون أن يتلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد.

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