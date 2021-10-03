الدفاع المدني السعودي يحذر من الحالة المناخية المتوقعة

وستتأثر المنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتاثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
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