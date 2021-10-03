الفيصل يطلع على مستجدات مشروع الطريق السياحي

واستمع خلال اللقاء، لنبذة عن مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة الذي تعمل الهيئة على تطويره، مِباركا إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالدراسات الفنية، التي تتولى تنفيذها مجموعة سيتس للاستشارات.
ويعدّ مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة، أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 ، حيث يسعى المشروع إلى تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها ، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.
وتشتمل نطاق أعمال المرحلة الاولى لمشروع الطريق السياحي على تطوير عدد من المواقع المختارة ذات الميز النسبية ، بالإضافة إلى استكمال عدد من الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد ، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
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