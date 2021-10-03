، الفروسية والصقارة العربية تبهر ضيوف 44 دولة بمعرض أبوظبي الدولي ،

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اختتمت فعاليات الدورة الثامنة عشر من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي 2021 خلال الفترة من 27 سبتمبر 2021 حتى 3 أكتوبر 2021.
وشهد المعرض هذا العام حضورا غفيراً من محبي الأنشطة والرياضات التراثية وفي مُقدّمتها الصقارة والفروسية وقطاعاته الـ11 المتنوعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كوفيد-19".
وشهد المعرض مشاركة الشركات المتخصصة والتي زاد عددها عن 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على مساحة تُعتبر الأضخم في تاريخ المعرض بما يُقارب 50 ألف متر مربع.
وضم المعرض العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والتوعوية، كما استضافت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة المؤسسة العالمية التي تضم في عضويتها 110 ناديا ومؤسسة معنية برياضة الصيد بالصقور بمشاركة 90 دولة بعضوية 100 ألف صقار حول العالم.
وأعلن الاتحاد انتخاب الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ من 2022.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 06:47 PM
حضور قوي خلال الفترة من 27 سبتمبر 2021 حتى 3 أكتوبرالفروسية والصقارة العربية تبهر ضيوف 44 دولة بمعرض أبوظبي الدولي
اختتمت فعاليات الدورة الثامنة عشر من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي 2021 خلال الفترة من 27 سبتمبر 2021 حتى 3 أكتوبر 2021.
وشهد المعرض هذا العام حضورا غفيراً من محبي الأنشطة والرياضات التراثية وفي مُقدّمتها الصقارة والفروسية وقطاعاته الـ11 المتنوعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كوفيد-19".
وشهد المعرض مشاركة الشركات المتخصصة والتي زاد عددها عن 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على مساحة تُعتبر الأضخم في تاريخ المعرض بما يُقارب 50 ألف متر مربع.
وضم المعرض العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والتوعوية، كما استضافت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة المؤسسة العالمية التي تضم في عضويتها 110 ناديا ومؤسسة معنية برياضة الصيد بالصقور بمشاركة 90 دولة بعضوية 100 ألف صقار حول العالم.
وأعلن الاتحاد انتخاب الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ من 2022.
، الفروسية والصقارة العربية تبهر ضيوف 44 دولة بمعرض أبوظبي الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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