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توقيف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطتهم القوات الخاصة للأمن البيئي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (25) مواطنًا و(12) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (665) رأسًا من الإبل و(914) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 06:39 PM

ضبطتهم القوات الخاصة للأمن البيئي

توقيف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (37) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (25) مواطنًا و(12) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (665) رأسًا من الإبل و(914) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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، توقيف 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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