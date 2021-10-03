، شاهد.. من هنا تخرّج معظم الفنانين والأدباء والمثقفين في المملكة ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
عندما تأتي الفرصة وتدخل مبنى جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية وتحديداً مدينة الدمام، تتساءل هل من هنا تخرّج وتدرّب كبار الفنانين والمثقفين والأدباء في المملكة العربية السعودية؟
"الخليج 365" وقفت على مبنى جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية الذي افتتح عام 98 هجري، ويُعد الأكبر من ضمن مباني جمعيات الثقافة والفنون في المملكة المستأجرة، إلا أنه متهالك وغير صالح للاستخدام، ورغم ذلك لم تتوقف المناسبات الفنية والثقافية بداخله، علما بأن هذا المبنى جاء بعد ستة انتقالات لعدد من المباني.
ويعد مبنى جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية المتهالك من أكثر مباني الجمعيات في المملكة الأكثر فعالية، إذ سجلت الجمعية في آخر 3 سنوات أكثر من 700 فعالية، وجميع من يعمل داخل الجمعية متطوعين يعملون بنظام المكافأة، إضافة إلى أن هناك استهلاكاً للكهرباء والكوادر البشرية.
مصادر "الخليج 365" أكدت أن جمعية الثقافة الفنون تمتلك أرضاً بحي المزروعية وسط مدينة الدمام ولكن البيروقراطية حالت دون ذلك.
يُذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية تخرجت منها أجيال وأجيال، فأكثر من 95% من الفنانين والممثلين والأدباء في المملكة تخرجوا من هذه الجمعية، فهل يستحق هذا المبنى أن يظهر بهذا المظهر؟ وهل يستحق الأدباء والفنانون مبنى يليق بهم؟
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 06:05 PM
مبنى متهالك ويعد الأكبر على مستوى جمعيات الثقافة بالسعوديةشاهد.. من هنا تخرّج معظم الفنانين والأدباء والمثقفين في المملكة
عندما تأتي الفرصة وتدخل مبنى جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية وتحديداً مدينة الدمام، تتساءل هل من هنا تخرّج وتدرّب كبار الفنانين والمثقفين والأدباء في المملكة العربية السعودية؟
"الخليج 365" وقفت على مبنى جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية الذي افتتح عام 98 هجري، ويُعد الأكبر من ضمن مباني جمعيات الثقافة والفنون في المملكة المستأجرة، إلا أنه متهالك وغير صالح للاستخدام، ورغم ذلك لم تتوقف المناسبات الفنية والثقافية بداخله، علما بأن هذا المبنى جاء بعد ستة انتقالات لعدد من المباني.
ويعد مبنى جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية المتهالك من أكثر مباني الجمعيات في المملكة الأكثر فعالية، إذ سجلت الجمعية في آخر 3 سنوات أكثر من 700 فعالية، وجميع من يعمل داخل الجمعية متطوعين يعملون بنظام المكافأة، إضافة إلى أن هناك استهلاكاً للكهرباء والكوادر البشرية.
مصادر "الخليج 365" أكدت أن جمعية الثقافة الفنون تمتلك أرضاً بحي المزروعية وسط مدينة الدمام ولكن البيروقراطية حالت دون ذلك.
يُذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية تخرجت منها أجيال وأجيال، فأكثر من 95% من الفنانين والممثلين والأدباء في المملكة تخرجوا من هذه الجمعية، فهل يستحق هذا المبنى أن يظهر بهذا المظهر؟ وهل يستحق الأدباء والفنانون مبنى يليق بهم؟
، شاهد.. من هنا تخرّج معظم الفنانين والأدباء والمثقفين في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. من هنا تخرّج معظم الفنانين والأدباء والمثقفين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.