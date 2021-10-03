السعودية | شرطة المدينة المنورة تضبط مقيما بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري.

وأكد القحطاني، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.