شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أكثر من 42 مليون جرعة لقاح معطاة والشرقية ثالثاً عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أكثر من 18.800 مليون شخص استكملوا التحصين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، وبخاصة في المملكة التي تسجل تراجعاً كبيراً وانخفاضاً في تسجيل الحالات.

وبين أنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 42 مليون جرعة، كما استكمل التحصين أكثر من 18 مليون و800 ألف شخص، منوهاً أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ 68،6% تليها الرياض 68،3% ومن ثم المنطقة الشرقية 66،58%، ومكة المكرمة 60،1%، عسير 58،1%، القصيم 57،7%، جازان 56،1%، تبوك 55،9%، حائل 53،4%، الحدود الشمالية 52،9%، المدينة المنورة 52،4%، نجران 51،6%، الجوف 51،5%.

وأضاف أن النسب شهدت تزايداً خلال الأسبوع المنصرم، وأن هناك 3 مناطق شهدت تجاوز الـ 65% ممن أخذوا الجرعتين وهي الباحة والرياض والشرقية، مهيباً بالجميع المبادرة والمسارعة لأخذ الجرعتين، مشيراً إلى أن الدراسات والوضع الحالي يؤكد على أن الحالات التي تسجل إصابتها بالفايروس، ومنها ما يستدعي الدخول إلى العناية المركزة هي للأشخاص الذين لم يستكملوا الجرعتين.

ونوّه الدكتور العبدالعالي، بالبيان الذي سبق نشره حول اشتراط الحصول على التحصين بجرعتين للدخول إلى عدد من المناشط مبيناً أهميته كونه الوسيلة الوحيدة لحمايته وأبناء المجتمع، حيث أن التعافي من الإصابة لا يكفي، وكذلك التعافي من الإصابة مع أخذ جرعة واحدة لا يكفي لمواجهة المتحورات حول العالم.

ولفت إلى أن هناك تحديثات جديد سيقوم بها تطبيق توكلنا من حيث الحالة الصحية ومن أبرزها أنه اعتباراً من 10 أكتوبر سيكون حالة محصن فقط لمن أكمل تحصينه بجرعتين وفي تلك الحالة سيكون الشخص محصن، لافتاً إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاحات كورونا.

وأضاف أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547262) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2208) حالات نشطة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (181) حالة.

كما أشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (536330) حالة بإضافة (49) حالة تعافي جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8724) حالة، بإضافة (2) حالتين وفاة.