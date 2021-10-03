شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أكثر من 153 ألف م3 من المخلّفات الإنشائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 1647 متراً مربعاً من كتابات الحوائط، و26218 متراً مربعاً من حُفر الشوارع

- إصلاح 6220 أعمدة وفوانيس الإنارة وإزالة وتحسين وضع 2677 حواجز خرسانية

رفعت أمانة الاحساء ممثلة بإدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري خلال شهر سبتمبر الماضي، 153688 متراً مكعباً من المخلّفات الانشائية العشوائية، و601 مركبة مُهملة وتالفة، وذلك ضمن خطط برنامج معالجة وإزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما قامت الأمانة بمعالجة 1647 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الحوائط، و26218 متراً مربعاً من حُفر الشوارع، ومعالجة وضع 5243 حاويات نظافة، وإعادة طلاء 130578 متراً طولياً من أرصفة الطرقات والخطوط الأرضية، واصلاح 20679 متراً طولياً من أرصفة الطرق.

هذا بالإضافة إلى إصلاح وصيانة 6220 أعمدة وفوانيس الإنارة، وإزالة وتحسين وضع 2677 حواجز خرسانية، ومعالجة وإزالة أبرز عناصر التشوه البصري والمتمثلة في 13 عنصراً تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في برنامج جودة الحياة.