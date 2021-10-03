شكرا لقرائتكم خبر عن 90 قراراً.. «العواد» يستعرض تطورات حقوق الإنسان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ميغيل بيرغر، وبحثا معا العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان، والتي نتج عنها أكثر من 90 قراراً إصلاحياً حقوقيًا، مفيدا أن المملكة سعت دولياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن قائمة الدول الملتزمة بتقديم التقارير في مواعيدها.

وأكد أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية، رسمت ملامح رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق مكانةٍ مرموقةٍ للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.