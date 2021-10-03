شكرا لقرائتكم خبر عن 41 ألف بلاغ إسعافي في الشرقية خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 3716 حالة

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر سبتمبر الماضي 41369 بلاغاً إسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية منها 7857 بلاغاً إسعافياً متنوعاً، و2225 بلاغاً إسعافياً إضافياً تم عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد 6487 حالة إسعافية من هذه البلاغات، فيما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 3716 حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 2666 حالة بالموقع ولم تستدع النقل للمستشفيات، في حين بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 105 حالات وفاة.

وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

كما نوه بأهمية التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.