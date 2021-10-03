متحدث «الحج والعمرة» يكشف عدد التأشيرات الممنوحة للقادمين من الخارج خلال شهر

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم الحج والعمرة، هشام سعيد، إن الوزارة رصدت خلال الشهر الماضي أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة، ما يدل على زيادة معدلات الطلب للقادمين من الخارج والتزامهم بالاشتراطات الصحية الموضوعة من الوزارة.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم ترصد الوزارة أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الحفاظ على هذا المكتسب.

وأوضح متحدث «الحج والعمرة»، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي حتى نصل إلى مستهدفات الخطط والآليات الإستراتيجية

وأشار إلى أن تنظيمات نموذج العمرة الآمن تعتمد على 4 محاور رئيسية، مؤكدًا أن المحاور تمثل التخطيط وآليات التنظيم، الحركة وإدارة الحشود، مراكز الخدمة والبنية التحتية، الإعلام والتوعية.

وأشار إلى أن التدرج في زيادة الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي بدأ بـ6 آلاف معتمر ووصلت حالياً حتى 70 ألف معتمر في اليوم الواحد.