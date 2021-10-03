متحدث «الحج والعمرة»: لم نرصد أي إصابة بـ«كورونا».. وهذا شرط رفع الطاقة الاستيعابية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم الحج والعمرة، هشام سعيد، إنه حتى هذه اللحظة لم ترصد الوزارة أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين، مشيرًا إلى أنها مستمرة في الحفاظ على هذا المكتسب.

وأوضح متحدث «الحج والعمرة»، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين في الحرم المكي حتى نصل إلى مستهدفات الخطط والآليات الإستراتيجية

وأشار إلى أن تنظيمات نموذج العمرة الآمن تعتمد على 4 محاور رئيسية، مؤكدًا أن المحاور تمثل التخطيط وآليات التنظيم، الحركة وإدارة الحشود، مراكز الخدمة والبنية التحتية، الإعلام والتوعية.

وأشار إلى أن التدرج في زيادة الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي بدأ بـ6 آلاف معتمر ووصلت حالياً حتى 70 ألف معتمر في اليوم الواحد.